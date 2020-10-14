رئيسا تركيا وروسيا يناقشان قضية قراباغ الجبلية
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥٥]
انقرة، 14 أكتوبر، أذرتاج
جرى اتصال هاتفي بين رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس روسيا فلاديمير بوتين.
افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس رجب طيب اردوغان اعرب عن موقف تركيا الداعم للتسوية المستدامة لقضية قراباغ الجبلية.
قال رجب طيب اردوغان ان تركيا تؤيد حلا مستداما للنزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان سواء أكان في اطار مجموعة منسك أو في اطار العلاقات الثنائية على السواء.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٢]
٠٩.١٠.٢٠٢٠ [١٤:١٥]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥٧]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٨]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
١٢.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:١٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك