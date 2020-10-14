مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الامريكية: خط انابيب العابر للادرياتيك جاهز للعمل بالفعل
AzerTAg.az
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٥٧]
باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج
يحدث تقدم في توفير امن الطاقة لاوروبا. حيث ان خط انابيب العابر للادرياتيك جاهز للعمل بالفعل.
افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في تغريدة لحساب تويتر لمكتب موارد الطاقة لوزارة الخارجية الامريكية.
يذكر انه تم ضخ خط انابيب "تاب" بالغاز الطبيعي من اليونان إلى محطة استقبال الغاز في ايطاليا.
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