وزارة الانتاج الحربي تناشد أكثر من 90 شركة من الدول الشريكة لها بشأن الاستفزازات الأرمينية

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

ناشدت وزارة الانتاج الحربي أكثر من 90 شركة متعاونة معها من تركيا وباكستان وإسرائيل والأردن وكوريا وإيران وجورجيا وكازاخستان وصربيا وبولندا وبلغاريا وجمهورية التشيك وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان والنمسا وسويسرا والمملكة العربية السعودية ورواندا والهند وبريطانيا وإيطاليا ولاتفيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والصين وعدد من الدول الأخرى وقدمت لها معلومات مفصلة عن آخر الاستفزازات من قبل أرمينيا.

وجاء في المعلومات الواردة من وزارة الانتاج الحربي إلى أذرتاج أن النداء ينص على أنه منذ 27 سبتمبر يشن المحتلون الأرمن هجمات إرهابية ضد السكان المدنيين في أذربيجان. نتيجة قصف الجيش الأرميني لمدن تارتار ومينكاشفير وأغجابادي وبيلقان وكنجة وعدد من القرى والمناطق السكنية باستخدام أسلحة مختلفة وقتل 42 مدنياً وأصيب 206 أشخاص وأصيب 241 هدف مدني وأصبح 1479 منزل و 66 مبنى سكنيا غير صالحة للاستخدام.

كما يشار إلى أن الجيش الأذربيجاني المجيد قد ردع هجمات أرمينيا بحزم ويرد على العدو بشكل مناسب في ساحة المعركة. ونتيجة لرد فعل جنودنا وضباطنا الأبطال خلال المعارك اضطر العدو إلى التراجع وألحقت به خسائر فادحة.