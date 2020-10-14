الأحزاب السياسية والبرلمانيون لعدد من البلدان يؤيدون أذربيجان

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

أعربت الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وممثلو المنظمات الدولية في عدد من البلدان عن دعمها لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

أبلغ المكتب الاعلامي والعلاقات العامة في البرلمان الأذربيجاني لوكالة أذرتاج أن الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وممثلي المنظمات البرلمانية الدولية الممثلة في برلمانات العديد من البلدان أدلوا مؤخراً بتصريحات حول الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا على خط المواجهة.

صدرت بيانات دعماً لأذربيجان من البرلمانيين من حزب العدالة والتنمية والجزب الجمهوري الشعبي وحزب الحركة القومية وحزب "إيي" الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير والسيناتور فيتو بتروشيلي والسيناتور كانلوكا فيرا من حزب "خمسة نجوم" الإيطالي والسناتور ستيفانو لوسيدي والنائب روسانا بولدي من حزب "ليغا" ونائب رئيس مجموعة "إيطاليا إلى الأمام" السياسية السناتور ماريا ريزوتي وعضو حزب "تحيا إيطاليا" السناتورماورو مارينو ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني ورئيس مجلس إدارة حزبDENK النيدرلندي توناهان كوزو ورئيس حزب الحركة الديموقراطية للبوسنة والهرسك باكر عزتبيكوفيتش ونائب الرئيس شفيق جعفيروفيتش ورئيس حزب “Yisrael Beiteinu” أفيغدور ليبرمان وعضو الفصيل اليساري في البوندستاغ الألماني هيلين إيفريم سومر وعضوي حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي المسيحي/حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحي الحاكم في البوندستاغ الألماني نيكولا لوبيل وإيبرهارد جينجر والنائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك وعضوي البرلمان فلاديمير كريدينكو وليودميلا مارشينكو وعضو البرلمان النيدرلندي يورام فان كلافير وعضو البوندستاغ الألماني باربرا هندريكس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإستونية الأذربيجانية سفين سيستر وممثل فصيل حزب الصحوة الوطني في البرلمان الإندونيسي أنغوريا إرماهيني ورئيس المجموعة البرلمانية البريطانية الأذربيجانية بوب بلاكمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الماليزية الأذربيجانية في مجلس النواب بالبرلمان الماليزي داتوك روزمان بن داتوك حاج إيسلي واللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الكولومبي وكولومبيا - مجموعة الصداقة الأذربيجانية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية في لاتفيا رومانس ناودينز وعضو البرلمان اللاتفي سيماس ألكسندر كيرستين وعضوا البرلمان المولدوفي سيرجيو سيربو وديميترو دياكوف وأعضاء مجلس النواب التشيلي والمجلس الوطني الأفغاني ومجلسي النواب والشيوخ الأفغاني وعضو البرلمان الكوروتي فيلزكو كازتازي والنائب الأول للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي أولكسندر ميريجو وأعضاء البرلمان الأوروبي ساندرا كالنيتي ومارتون جيونجي وأندريس أمريكاس والأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي والأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الإسلامي محمد خريشي نياس. وتعبر هذه التصريحات عن دعمها لسلامة أراضي أذربيجان وسيادتها، كما تدين العدوان العسكري والاستفزازات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية.