"قره باغ - مهد ثقافتنا": ضريح محمد بيلي

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

يستمر مشروع "قره باغ - مهد ثقافتنا" لوزارة الثقافة من أجل التعريف على المستوى الدولي بحقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني والآثار والمنشآت التاريخية والمعمارية في قره باغ والذي دمر ونهب في الأراضي المحتلة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان.

تفيد أذرتاج أن الموضوع التالي ضمن المشروع مخصص لمقبرة محمد بيلي.

يقع الضريح المكون من موشور ثماني الأضلاع في قرية محمد بيلي في مقاطعة زنكيلان وقد تم بناؤه عام 1305 تكريماً لنجل محمد الحاج يحيى.

المهندس المعماري والباني للمبنى هو علي مجد الدين الذي أنشأ المنشآت الأثرية على طريق الحرير في القرن الرابع عشر.

الوضع الحالي للضريح غير معروف بعد احتلال مقاطعة زنكيلان من قبل أرمينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر المعلومات المعدة بلغات مختلفة على الإنترنت بما في ذلك الشبكات الاجتماعية لنشر المعلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي.