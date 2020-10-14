"قره باغ - مهد ثقافتنا": مبيت القوافل "قارغا بازار"

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

يستمر عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أخبرت وزارة الثقافة أذرتاج أن المعلومات التالية ضمن المشروع كانت مخصصة لمبيت القوافل "قارغا بازار".

على الرغم من تسمية المبيت في وسط قرية قارغا بازار في مقاطعة فضولي على اسم القرية التي تم بناؤه فيها في عام 1681، إلا أن هذا النصب التاريخي يسمى أحياناً بمبيت شاه عباس للقوافل.

يقع مبيت القوافل وهو من آثار القرن السابع عشر على طريق القوافل القديم المهم جداً لتجارة الحرير.

يعتبر مبيت القوافل واحداً من المعالم التاريخية الأصلية لجمهورية أذربيجان.

بعد احتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا لقرية قارغا بازار حوّل الأرمن هذا الأثر التاريخي والمعماري إلى حظيرة للماشية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر المعلومات المعدة بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي للكشف عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والدولي.