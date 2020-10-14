  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    بدء حصاد فيجوا في بساتين الحمضيات في آستارا

    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٤]

    آستارا، 14 أكتوبر، باقر علييف، أذرتاج

    منذ عدة أيام بدأ حصاد فيجوا (Feijoa) في بساتين الحمضيات في مقاطعة آستارا. تم حصاد حوالي 20 طناً من فيجوا في البساتين في وقت قصير.

    أبلغ مكتب الإحصاء لمقاطعة آستارا هذه المعلومات لمراسل أذرتاج الإقليمي.

    واشير إلى أن الطقس الجاف في هذا الصيف قد أثر أيضاً على إنتاجية بساتين الحمضيات.

    يقول المزارعون والمنتجون في المقاطعة إنه على الرغم من كل الإجراءات التي يتم اتخاذها للري بسبب الطقس الجاف الذي لا يصلح لمحاصيل الحمضيات في أشهر الصيف، فإن الإنتاجية منخفضة.

    ارتفع سعر الفيجوا الذي كان يباع ب0.50-1 مانات لكيلوغرام واحد بقدر 1-2 مانات هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا السعر لا يرضي المنتجين.

    ولكن، من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة. لأن هذا العام يصدر الفيجوا إلى السوق الروسية. لهذا السبب، يضطر أصحاب المزارع لبيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط.

    سيستمر الحصاد في بساتين الفيجوا بالمنطقة حتى منتصف نوفمبر.

    وأشير إلى أنه تم حصاد 5336 طناً من الفيجوا في بساتين بمساحة 858.3 هكتار في مقاطعة أستارا في العام الماضي. كان العائد لكل هكتار 118 سينتنير.

    AZERTAG.AZ :بدء حصاد فيجوا في بساتين الحمضيات في آستارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٧]
    الطوائف الدينية في كنجه تدين قصف الجيش الأرمني للمدنيين والمعابد الدينية
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٥‎]
    مناشدة عدد من المنظمات الدولية وسلطات المدن بشأن العدوان العسكري لأرمينيا على كنجه
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]
    كبير القساوسة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: استهداف السكان المسالمين لأذربيجان من قبل جيش أرمينيا عمل إرهابي وجريمة حرب
    ١٤.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]
    قرية شكربكلي من أكثر المناطق السكنية تعرضا للبربرية الارمينية (صور)
    بدء حصاد فيجوا في بساتين الحمضيات في آستارا