بدء حصاد فيجوا في بساتين الحمضيات في آستارا

آستارا، 14 أكتوبر، باقر علييف، أذرتاج

منذ عدة أيام بدأ حصاد فيجوا (Feijoa) في بساتين الحمضيات في مقاطعة آستارا. تم حصاد حوالي 20 طناً من فيجوا في البساتين في وقت قصير.

أبلغ مكتب الإحصاء لمقاطعة آستارا هذه المعلومات لمراسل أذرتاج الإقليمي.

واشير إلى أن الطقس الجاف في هذا الصيف قد أثر أيضاً على إنتاجية بساتين الحمضيات.

يقول المزارعون والمنتجون في المقاطعة إنه على الرغم من كل الإجراءات التي يتم اتخاذها للري بسبب الطقس الجاف الذي لا يصلح لمحاصيل الحمضيات في أشهر الصيف، فإن الإنتاجية منخفضة.

ارتفع سعر الفيجوا الذي كان يباع ب0.50-1 مانات لكيلوغرام واحد بقدر 1-2 مانات هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا السعر لا يرضي المنتجين.

ولكن، من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة. لأن هذا العام يصدر الفيجوا إلى السوق الروسية. لهذا السبب، يضطر أصحاب المزارع لبيع منتجاتهم في السوق المحلية فقط.

سيستمر الحصاد في بساتين الفيجوا بالمنطقة حتى منتصف نوفمبر.

وأشير إلى أنه تم حصاد 5336 طناً من الفيجوا في بساتين بمساحة 858.3 هكتار في مقاطعة أستارا في العام الماضي. كان العائد لكل هكتار 118 سينتنير.