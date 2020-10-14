الطوائف الدينية في كنجه تدين قصف الجيش الأرمني للمدنيين والمعابد الدينية

كنجه، 14 أكتوبر، م. علي أوغلو وصورة إ. جعفروف، أذرتاج

عقد الممثل المعتمد لإدارة مسلمي القوقاز في المنطقة الغربية الحاج طاهر عباسوف ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الكسندر نيفسكي بارثولوميو دينيس سوتنيكوف ونائب رئيس الطائفة اليهودية في كنجه أنار مامادوف المؤتمر الصحفي المشترك في كنجا يوم 14 أكتوبر.

يفيد مراسل أذرتاج الموفد إلى المنطقة أن الممثل المعتمد لإدارة مسلمي القوقاز في المنطقة الغربية الحاج طاهر عباسوف تحدث عن الاستفزازات التي يرتكبها الجيش الأرمني منذ 27 سبتمبر. قال إن جيشنا الشجاع ردع هجمات العدو الذي هاجم الجبهة بأكملها. لم يتخل الجيش الأرمني المهزوم عن صفاته القديمة وبدأ بقصف مدينة كنجه والسكان المدنيين لتكرار المجازر التي ارتكبتها في خوجالي. وصرح الممثل المعتمد لإدارة مسلمي القوقاز في المنطقة الغربية قائلاً : "دمرت منازل في مدينتنا وقتل مدنيون وتضررت كنجه بشدة نتيجة القنابل التي ألقاها الجيش الأرميني. كذلك، نتيجة لهجوم العدو تضررت المعابد المقدسة في مدينتنا وأماكن إيماننا. لم يتضرر المسجد الإسلامي ضريح إمام زاده فقط، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية تضررت أيضاً. وفي هذا الصدد وبصفتنا ممثلين دينيين لمدينتنا قد اعتمدنا بياناً يدين هذا الهجوم ".

أكد الحاج طاهر عباسوف أن العدو قاتل الأطفال. لقد أظهر هذا في التاريخ. اليوم، لم يتخل عن صفاته. وقال الحاج طاهر عباسوف إن أذربيجان بلد متسامح ولا يوجد تمييز على أساس قومي أو ديني أو عنصري، مضيفاً أن إظهار الوحدة من قبل ممثلي الطوائف اليهودية والمسيحية والمسلمة في كنجه يؤكد ذلك.

قال رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ألكسندر نيفسكي بارثولوميو دينيس سوتنيكوف في خطابه إن استهداف المدنيين في أذربيجان من قبل الجيش الأرميني جريمة. إنني أدين استهداف القوات المسلحة لأرمينيا بصواريخها المبانى السكنية في وسط مدينة كنجه التي هي ثاني أكبر مدينة في أذربيجان والتي تقع خارج منطقة النزاع. وأدين استهداف مدينة كنجه من قبل أرمينيا وقتلها الأطفال والنساء وكبار السن. إن السكان المدنيين أبرياء. نتيجة للهجمات الصاروخية من قبل الأرمن على كنجه تضررت كنيستنا أيضاً بشدة. أستطيع أن أقول إن أذربيجان، بلد متسامح ومتعدد الثقافات وانتظرت بصبر لمدة 30 عاماً. انتظرنا تحرير أراضينا بطريقة سلمية. لكن العدو لم يوافق. وهذا حق لأذربيجان ".

أدان نائب رئيس الطائفة اليهودية في كنجه أنار محمدوف بشدة إطلاق الصواريخ على كنجه. وقال "إن أذربيجان بلد متسامح واليهود يعيشون هنا بشكل مريح للغاية. إن الشعب اليهودي مرتبط بأواصر الأخوة مع الشعب الأذربيجاني. اعترف الشعب اليهودي دائماً بقره باغ الجبلية كأراض أذربيجانية ".

وفي الختام، أعلن البيان المشترك للممثل المعتمد لإدارة مسلمي القوقاز في المنطقة الغربية ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الكسندر نيفسكي والطائفة الدينية اليهودية لكنجه.