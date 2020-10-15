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    سياسة


    التعاون الإسلامي" تجدد تضامنها مع جمهورية أذربيجان

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٢٦]

    باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

    تبدي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قلقها إزاء انتهاك القوات العسكرية لجمهورية أرمينيا اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل اليه بين وزيري الخارجية لجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا يوم 10 أكتوبر 2020، والتي أدت إلى مقتل واصابة العديد من المدنيين. وإذ تجدد الأمانة العامة تضامنها مع جمهورية أذربيجان، فإنها تذكر بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحث على التوصل الى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا.

    وتتقدم الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأحر التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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