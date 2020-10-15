باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 15 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219 أورو EUR 1 1.9978 دولار أسترالي AUD 1 1.2129 روبل بلاروس BYN 1 0.6604 ريال برازيلي BRL 1 0.304 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1026 كرون دنماركي DKK 1 0.2684 لاري جورجي GEL 1 0.5271 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2928 دينار الكويت KWD 1 5.5562 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4098 بيسو المكسيك MXN 1 0.0796 جنيه مصري EGP 1 0.1084 لاي مولدوفا MDL 1 0.1004 كرون النرويج NOK 1 0.1838 زلوتي بولندا PLN 1 0.4419 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0219 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3999 دولار سنغافورة SGD 1 1.2526 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645 دولار تايوان TWD 1 0.0592 ليرة تركيا TRY 1 0.2145 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1306 كرون التشيك CZK 1 0.0732 يوان الصين CNY 1 0.2529 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2135 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5032 كرون السويد SEK 1 0.1925 فرنك سويسرا CHF 1 1.8618 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1487 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.6148 بيسو تشيلي CLP 100 0.2128 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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