الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور تركيا

كييف، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سيقوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم بزيارة لتركيا رسمية تستغرق يومين.

افادت وكالة اذرتاج انه خلال الزيارة التي ستستمر حتى 17 أكتوبر سيلتقي فلاديمير زيلينسكي بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وغيره من المسؤولين وسيبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وسيتم التوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري بين أوكرانيا وتركيا خلال الزيارة.

وجاء في بيان صادر من وزير الدفاع الاوكراني أندريه تاران نشر في موقع الوزارة على الإنترنت أن هذه الاتفاقية ستحدد أهدافًا جديدة لتوسيع وتعميق التعاون الدفاعي الأوكراني التركي الحالي وستكون بداية للتعاون في 21 قضية رئيسية في المجال العسكري.