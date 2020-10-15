إلى رئيس جمهورية أذربيجان من وزير الخارجية السابق في إيطاليا فراتيني

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

كتب فرانكو فراتيني وزير الخارجية السابق في إيطاليا رسالة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن نص الرسالة جاء فيه ما يلي:

" سيادة السيد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف،

السيد الرئيس المحترم،

أتابع بحماسة تفاقم حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان واستهداف مدينة كنجة وسائر الأراضي المجاورة لقراباغ الجبلي والاشتباكات الأخيرة التي أدت إلى قتل الناس بما فيهم الأطفال.

واتقدم بالعزاء والسلوان بصفتي عضوا لدى مركز نظامي الكنجوي الدولي في سقوط الناس ضحايا معبرا عن قلقي العميق بالأوضاع الجارية.

ويجب على الجميع أن يحترم بالقانون الدولي ولا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي.

أعضاء مركز نظامي الكنجوي الدولي جاهزون على مد مساعدة بخبرتنا وتجربتنا سويا من اجل حل النزاع المستدام سلميا اذا اقتضى الأمر ذلك وأتى بما يفيد له.

في مثل هذه الأوضاع من الحاجة خلالها إلى ممارسة الحوار في جميع المستويات فنحن جاهزون للتأييد بكم في هذا العمل.

وأود لو اجد حديثا صحفيا خاصا أدليت به لجريدة إيطالية.

السيد الرئيس، ارجو قبول فائق الاحترام والتقدير،

فرانكو فراتيني،

وزير الخارجية الإيطالي السابق. "