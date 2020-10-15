ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في تركيا

أنقرة، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

تم تسجيل 1671 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 340 الف و450 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة التركية ان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 57 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 9014 مصاب حتى الآن.

تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ115328 شخص من 11961670 شخص. بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 298 ألفا و368 حالة.