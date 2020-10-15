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    أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في جورجيا

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]

    تبيليسي، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 919 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 14 ألفا و440 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 113 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 7367 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في جورجيا
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