  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    كبز يسحق كشلة الرديف مضيفه في افتتاحية الدرجة الأولى بسداسية مقابل اثنين

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    سحق كبز كنجة خصمه كشلة الرديف باكو في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين بستة أهداف مقابل هدفين.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو قادها الحكم الله وردييف بدون جماهير.

    وسجل اهداف الضيف قربتوف د24 ومحمدوف د42 من ركلة الجزاء ود58 رج وصمدوف د74 وعبد الله يف د89 وفريد د90+4 ورد عليها أسدوف د26 ورضازاده د90+2.

    وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف في الفاصلة بين الفترتين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د40.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :كبز يسحق كشلة الرديف مضيفه في افتتاحية الدرجة الأولى بسداسية مقابل اثنين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]
    سومغايت الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه بهدف قاتل
    ٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
    منتخب أذربيجان لكرة القدم سيقابل سلوفاكيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا
    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
    قراباغ يخطف التعادل بهدف قاتل
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    طاقم الحكام الألمانيين يديرون مباراة بين قاراباغ وليغيا
    كبز يسحق كشلة الرديف مضيفه في افتتاحية الدرجة الأولى بسداسية مقابل اثنين