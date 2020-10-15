كبز يسحق كشلة الرديف مضيفه في افتتاحية الدرجة الأولى بسداسية مقابل اثنين

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

سحق كبز كنجة خصمه كشلة الرديف باكو في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين بستة أهداف مقابل هدفين.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 1 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو قادها الحكم الله وردييف بدون جماهير.

وسجل اهداف الضيف قربتوف د24 ومحمدوف د42 من ركلة الجزاء ود58 رج وصمدوف د74 وعبد الله يف د89 وفريد د90+4 ورد عليها أسدوف د26 ورضازاده د90+2.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف في الفاصلة بين الفترتين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د40.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الشوط الأول و7 دقائق إلى الفترة الثانية.