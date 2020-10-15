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    الجيش الأرميني يقصف مراسم تشييع في تارتار: مقتل 3 مدنيين وجرح 5 آخرين (محدث)

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]

    تارتار، 15 أكتوبر، أذرتاج

    يواصل الجيش الأرميني انتهاكه لنظام الهدنة الإنسانية ويقصف محافظة تارتار.

    أفادت وكالة اذرتاج ان العدو استهدف المواطنين المسالمين المشاركين في مراسم تشييع في مقبرة في محافظة تارتار في 15 أكتوبر. نتيجة للقصف قتل 3 مدنيين وهم اوروجوف برويز توفروز اوغلو من مواليد 1989 ورستموف واصف باهادور اوغلو من مواليد 1962 وزامانوف شاكر خاساي اوغلو من مواليد 1988 وجرح 5 آخرين وهم محمدوف فضولي علي اوغلو واميروف إسكندر يلمار اوغلو والله فيدرييف السيفر ولي اوغلو واميروف نوفل يلمار اوغلو وقضنفرلي رفائل قضنفر اوغلو.

    نتيجة القصف دمرت عدة قبور في المقبرة وتضررت سيارات مملوكة للسكان المشاركين في مراسم التشييع.

     

    AZERTAG.AZ : الجيش الأرميني يقصف مراسم تشييع في تارتار: مقتل 3 مدنيين وجرح 5 آخرين (محدث)
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