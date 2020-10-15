الرئيس إلهام علييف: جان إيف لودريان خاطئ لأن مشاركة تركيا العسكرية خبر وهمي آخر لا مرتزقة ولا جيوش تركيا في أذربيجان ولكن مقاتلاتها اف16 هنا

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

اكد الرئيس إلهام علييف على اننا لا مرتزقة عندنا. هذا بيان رسمي لنا. وقد مضت فترة تزيد عن أسبوعين منذ انطلاق الاشتباكات ولم يعرض علينا أي بلد أي دليل على ذلك. وزد عليه اننا لا حاجة لنا إلى ذلك نهائيا. ولنا جيش يتجاوز قوامه عن 100 ألف مقاتل. وما نفعله حاليا على الساحة القتالية يدل على قدرة جيشنا على تحرير أراضيه بنفسه.

أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في حديث صحفي له لقناة فرانس 24 المتلفزة وهو يعلق على ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بوجود مشاركة عسكرية لتركيا في النزاع "إنه خاطئ في هذه المسألة مشاركة تركيا العسكرية خبر وهمي آخر. ولا مشاركة عسكرية لتركيا. ونستخدم الأجهزة العسكرية تركية الصنع وهذا صحيح. ولكننا نستفيد من الأجهزة والمعدات العسكرية روسية الصنع والأجهزة العسكرية إسرائيلية الصنع والأجهزة العسكرية المنتجة في سائر البلدان أيضا. وبخلاف أرمينيا التي تحصل على ذلك مجانا نشتري نحن هذه الأجهزة العسكرية. وباستثناء الساحة السياسية لا تشارك تركيا في أي حال من الأحوال في العملية. ولا جيش تركي هنا. ومقاتلات اف16 التركية هنا ولكنها بقيت هنا منالتدريبات العسكرية المشتركة."

وأعاد الرئيس إلهام علييف للذاكرة أن أذربيجان تنفذ مع تركيا تدريبات عسكرية مشتركة سنويا مشددا على أن هذه الاشتباكات حدثة عقب التدريبات العسكرية الأخيرة وقال "إننا قررنا بذلك بإبقاء مقاتلات اف16 وهي على الأرض لا في السماء."

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين على خلفية إصرار أرمينيا وقوات الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي على تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م والمرقمة بـ 822، 853، 874، 884. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 أكتوبر أقدمت أرمينيا على قصف أراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الأراضي المحتلة الأذربيجانية ضد قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت بلدة هادروت و9 قرى مجاورة لها في 9 أكتوبر 2020م.

ووقع وزيرا الخارجية للطرفين في موسكو على وثيقة وقف إطلاق النار الإنساني بمبادرة الرئيس الروسي 9 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت 3 قرى في فضولي و5 قرى محافظة خوجاوند في 14 أكتوبر 2020م.