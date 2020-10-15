سومغايت الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف ضيفه بهدف قاتل

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

خسر نادي سومغايت الرديف أمام قراباغ أغدام الرديف ضيفه بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين .

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 2 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها اسماعيلي بدون جماهير.

وسجل هدفا صاحب الأرض محمدوف د3 ورستم د71 فيما جاءت اهداف الضيف من طرف نهاض د31 ورؤوف د51 وروميرو د90+1.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة وطرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د33.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الفترة الثانية.