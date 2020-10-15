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    نفطجي الرديف يفوز على صباح الرديف بهدف يتيم

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    فاز نفطجي الرديف صباح الرديف ضيفه بهدف يتيم في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين .

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 3 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم في باكو قادها محمدوف بدون جماهير.

    وسجل هدف صاحب الأرض زمانوف د6.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المتحولة من الصفراء الثانية د58.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الشوط الأول و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يفوز على صباح الرديف بهدف يتيم
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