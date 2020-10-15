باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج تعادل قراداغ لوكباتان مع ضيفه الجيش الرياضي بهدف لكل منهما في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين . أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 4 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي في باكو أدارها الحكم بايراموف بدون جماهير. وفتح الحساب نصيبوف د11 لصالح الضيف ورد عليه أحمدوف د38. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : قراداغ لوكباتان يتعادل مع الجيش الرياضي

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