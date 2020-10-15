الصواغ : ما تقوم به ارمينيا تجاه اذربيجان يعد انتهاكا واضحا للقوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

دان رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني في دولة الكويت السيد فيصل خليفة الصواغ الاعتداءات الأرمينية على أذربيجان واستهداف المدنيين، ودعا المجتمع الدولي الى تبني موقف حاسم وحازم ومحاسبة ارمينيا عن هذه الجرائم.

وقال الصواغ ان ما تقوم به ارمينيا يعد انتهاكا واضحا للقوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان وتعدي على سيادة وحقوق اذربيجان التي تدافع عن اراضيها ومواطنيها.

واستنكر رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني الصمت الدولي وبعض المواقف المؤيدة لهذه الاعتداءات مشددا على أن الوضع الراهن يمثل مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وشدد الصواغ على ان الضمير العالمي والقانون الدولي امام تحد حقيقي للوقوف مع حقوق اذربيجان معتبرا ان ما يحدث الان من قبل ارمنيا يصل الى جريمة الحرب والابادة الجماعية.

وحذر الصواغ من تطور الاوضاع وتحول الامر الى ساحة مواجهة اقليمية ودولية مع دخل اطراف متعددة على خط الصراع مطالبا الامم المتحدة والجهات المعنية بإطلاق حوار فوري لوقف هذه الاحداث والحفاظ على الحقوق وارواح المدنيين.