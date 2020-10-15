الاحتلال الأرمني كان ينتج المخدرات في فضولي المحتلة

فضولي، 15 أكتوبر، أذرتاج

كشف الجيش الاذربيجاني في أراض محررة من محافظة فضولي الأذربيجانية مزرعة كبيرة للمخدرات ومختبرا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الحقيقة تشير الى عدة أمور. حيث أن هنا معلومات كثيرة عن نقل المخدرات الواردة من الجنوب عبر الأراضي المحتلة الى الغرب والشمال. وتظهر هذه الحقيقة ان أرمينيا استخدمت الأراضي المحتلة ليس فقط لنقل المخدرات فحسب بل لإنتاج المخدرات أيضا.

انتجت المخدرات هنا للتسويق وكذلك لجلب الأعضاء الشراذم الارمينية من الأصول المختلفة. ان "جنة المخدرات" هي التي تجلب المسلحين غير القانونيين الى هذه المنطقة.