الجيش الاذربيجاني يحرر عدة قرى في محافظات فضولي وجبرايل وخوجاوند
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج
حرر الجيش الاذربيجاني الباسل قرية آريش في محافظة فضولي وقرية دوشلو في محافظة جبرايل وقرى ايديشا ودودوكتشو وايديللي وجيراقوز من وطأة الاحتلال الارمنيني.
عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ أذربيجانية!
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا ورد في تغريدة نشرها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حسابه في تويتر.
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