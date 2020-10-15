أذربيجان: تسجيل 530 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و101 حالة شفاء ووفاة 3 أشخاص

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 530 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 101 شخصا من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 43 ألفا و280 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 39 ألفا و672 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 619 مريض ويستمر علاج 2990 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و201 ألف و924 فحص طبي.