حكمت حاجييف: بعد تحرير كاراباخ، ستعيش الجالية الأرمنية بسلام ورخاء في أذربيجان

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

ستعيش الطائفة الأرمنية في آذربيجان بسلام ورخاء بعد تحرير قره باغ.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية عبر حسابه على تويتر.

قال حكمت حاجييف: "إن السيدة مارغوسيان ألفينا تبلغ من العمر 79 عاماً وهي مواطنة أذربيجانية من أصل أرمني هي مؤشر آخر على الحياة السلمية للأرمن في أذربيجان. "بعد تحرير قره باغ، ستعيش الطائفة الأرمنية في أذربيجان بكرامة وسلام وازدهار".