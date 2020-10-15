إعادة حالة الطوارئ في فرنسا بسبب فيروس كورونا

باريس، 15 أكتوبر، أذرتاج

يتفشى وباء COVID-19 من جديد في فرنسا. تمت إعادة حالة الطوارئ الصحي في البلاد منذ 17 أكتوبر. سيتم فرض حظر التجول في "إيل دو فرانس" (باريس وضواحيها)، وكذلك في المدن الكبرى والمناطق الأخرى من الساعة 21:00 حتى الساعة 06:00. سيستمر حظر التجول لمدة 4 أسابيع على الأقل.

وتفيد أذرتاج أن الرئيس الفرنسي أبلغ المواطنين بذلك عبر التلفزيون ولكن قال إن حظر التجول قد يستمر لمدة 10 أسابيع.

يشار إلى أن مؤشرات COVID-19 أصبحت أكثر خطورة في فرنسا.

وبحسب إدارة الصحة للدولة، فقد وصل عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 104 خلال اليوم الماضي. لا يزال الوضع في أقسام العناية المركزة حرجاً. في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إدخال 226 مصاب بفيروس كورونا الجديد إلى وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.

يذكر أنه تم تسجيل 33 ألفاً و37 حالة للوفاة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء.