البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219
أورو EUR 1 1.9896
دولار أسترالي AUD 1 1.2024
روبل بلاروس BYN 1 0.6599
ريال برازيلي BRL 1 0.3028
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.102
كرون دنماركي DKK 1 0.2673
لاري جورجي GEL 1 0.5279
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194
دولار كندا CAD 1 1.2844
دينار الكويت KWD 1 5.5517
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409
بيسو المكسيك MXN 1 0.0796
جنيه مصري EGP 1 0.1084
لاي مولدوفا MDL 1 0.1002
كرون النرويج NOK 1 0.1812
زلوتي بولندا PLN 1 0.4365
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212
روبل روسي RUB 1 0.0218
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3996
دولار سنغافورة SGD 1 1.249
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645
دولار تايوان TWD 1 0.059
ليرة تركيا TRY 1 0.2141
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1202
كرون التشيك CZK 1 0.0727
يوان الصين CNY 1 0.2529
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1915
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5014
كرون السويد SEK 1 0.1913
فرنك سويسرا CHF 1 1.8578
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1483
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.6152
بيسو تشيلي CLP 100 0.2117
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115
ريال إيران IRR 100 0.004
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