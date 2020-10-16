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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١١:٥‎٨]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219

    أورو EUR 1 1.9896

    دولار أسترالي AUD 1 1.2024

    روبل بلاروس BYN 1 0.6599

    ريال برازيلي BRL 1 0.3028

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.102

    كرون دنماركي DKK 1 0.2673

    لاري جورجي GEL 1 0.5279

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194

    دولار كندا CAD 1 1.2844

    دينار الكويت KWD 1 5.5517

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0796

    جنيه مصري EGP 1 0.1084

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1002

    كرون النرويج NOK 1 0.1812

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4365

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212

    روبل روسي RUB 1 0.0218

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3996

    دولار سنغافورة SGD 1 1.249

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645

    دولار تايوان TWD 1 0.059

    ليرة تركيا TRY 1 0.2141

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1202

    كرون التشيك CZK 1 0.0727

    يوان الصين CNY 1 0.2529

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1915

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5014

    كرون السويد SEK 1 0.1913

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8578

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1483

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.6152

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2117

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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