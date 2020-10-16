باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219 أورو EUR 1 1.9896 دولار أسترالي AUD 1 1.2024 روبل بلاروس BYN 1 0.6599 ريال برازيلي BRL 1 0.3028 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.102 كرون دنماركي DKK 1 0.2673 لاري جورجي GEL 1 0.5279 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2844 دينار الكويت KWD 1 5.5517 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409 بيسو المكسيك MXN 1 0.0796 جنيه مصري EGP 1 0.1084 لاي مولدوفا MDL 1 0.1002 كرون النرويج NOK 1 0.1812 زلوتي بولندا PLN 1 0.4365 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0212 روبل روسي RUB 1 0.0218 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3996 دولار سنغافورة SGD 1 1.249 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645 دولار تايوان TWD 1 0.059 ليرة تركيا TRY 1 0.2141 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1202 كرون التشيك CZK 1 0.0727 يوان الصين CNY 1 0.2529 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1915 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5014 كرون السويد SEK 1 0.1913 فرنك سويسرا CHF 1 1.8578 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1483 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.6152 بيسو تشيلي CLP 100 0.2117 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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