الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

باكو، 16 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تصدير 84.6 الف طن من الكيروسين بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 589.6 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 144.6 مليون دولار وأكثر من 24.3 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 3.1 مليون دولار و92 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 6 ملايين دولار هذه الفترة.