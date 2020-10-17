كنجه، 17 أكتوبر، أذرتاج قصفت القوات المسلحة لأرمينيا من جديد كنجه ثاني اكبر مدن جمهورية أذربيجان. نتيجة القصف الصاروخي دمر عدة منازل وسقط ضحايا من المدنيين. نقل الجرحى الى مستشفيات. يحتمل وجود آخرين تحت الانقاض. تستمر عملية انقاذ المدنيين.

AZERTAG.AZ : الارهاب الارميني يستمر. العدو يستهدف من جديد السكان المسالمين في كنجه

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