حكمت حاجييف: يجب محاكمة ارمينيا

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاجيجب محاكمة أرمينيا.أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد

الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤونالسياسة الخارجية حكمت حاجييف في تغريدة له في حسابه على تويتر.كما قال ان الضربات الصاروخية الغاشمة والخائنة التي أنزلتها ارمينيا مجددا على السكان المسالمين لاذربيجان تظهر ان ارمينيا تواصل سياسة الارهاب والإبادة الجماعية على مستوى الدولة. فيجب محاكمة أرمينيا.