  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حكمت حاجييف: يجب محاكمة ارمينيا

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٣:١٥‎]

    باكو، 17 أكتوبر، أذرتاجيجب محاكمة أرمينيا.أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد 

    الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤونالسياسة الخارجية حكمت حاجييف في تغريدة له في حسابه على تويتر.كما قال ان الضربات الصاروخية الغاشمة والخائنة التي أنزلتها ارمينيا مجددا على السكان المسالمين لاذربيجان تظهر ان ارمينيا تواصل سياسة الارهاب والإبادة الجماعية على مستوى الدولة. فيجب محاكمة أرمينيا.  

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: يجب محاكمة ارمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٣:٣٦]
    الدفاع الجوي الأذربيجاني يعترض الصواريخ الارمينية المطلقة على مينكتشفير
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٢:٤٢]
    النيابة العامة تجري التحقيق في كنجه المعرضة للمرة الثانية للقصف الصاروخي الارميني
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٢:٣٥‎]
    الارهاب الارميني يستمر. العدو يستهدف من جديد السكان المسالمين في كنجه
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٢:٢٦]
    حكمت حاجييف: سقوط ضحايا من المدنيين في كنجه نتيجة القصف الصاروخي الارميني
    حكمت حاجييف: يجب محاكمة ارمينيا