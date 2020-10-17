الدفاع الجوي الأذربيجاني يعترض الصواريخ الارمينية المطلقة على مينكتشفير
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [٠٣:٣٦]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
أطلقت القوات المسلحة لارمينيا من جديد في الساعة
الواحدة ليلا الصواريخ التي استهدفت اكبر محطة مينكتشفير الكهرمائية في جنوب القوقاز، التي تبعد عن خط الجبهة بمسافة اكثر من 100 كم.
اعترض الدفاع الجوي الأذربيجاني الصواريخ ودمرها في السماء دون وصولها الى الهدف.
يجري افراد النيابة العامة
اعمال التحقيق في مكان الحادث.
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