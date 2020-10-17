النيابة العامة: حصيلة الضحايا نتيجة القصف الصاروخي الارميني على كنجه بلغت 12 قتيلا واكثر من 40 جريحا من المدنيين

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

قتل 12 مدنيا وجرح اكثر من 40 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الذي قامت به القوات المسلحة لارمينيا على المناطق السكنية الواقعة في مركز مدينة كنجه في الساعة الواحدة ليلا 17 اكتوبر. كذلك ألحقت اضرار كبيرة بالبنى التحتية المدنية الكثيرة ووسائل النقل.

افادت وكالة اذرتاج ان النيابة العامة تجري اعمال التحقيق والتحري لتدقيق عدد وهوية الاشخاص المتضررين.