حكمت حاجييف: مقتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين في كنجه المعرضة للهجوم الصاروخي الارميني
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٠٦]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
قتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الارميني الجديد على مدينة كنجه.
افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي على توتير.
قال: "عمليات الانقاذ مستمرة. نطالب الحد من سياسة الارهاب على مستوى الدولة في ارمينيا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٥]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٢]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٥٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٤٣]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥٠]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٩]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١٤.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٨]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
١٥.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
١٣.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١٠]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٨.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]
٠٧.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٥٥]
١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك