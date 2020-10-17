حكمت حاجييف: مقتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين في كنجه المعرضة للهجوم الصاروخي الارميني

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

قتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الارميني الجديد على مدينة كنجه.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي على توتير.

قال: "عمليات الانقاذ مستمرة. نطالب الحد من سياسة الارهاب على مستوى الدولة في ارمينيا.