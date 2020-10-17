  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حكمت حاجييف: مقتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين في كنجه المعرضة للهجوم الصاروخي الارميني

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٠٦]

    باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

    قتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الارميني الجديد على مدينة كنجه.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه الرسمي على توتير.

    قال: "عمليات الانقاذ مستمرة. نطالب الحد من سياسة الارهاب على مستوى الدولة في ارمينيا.

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: مقتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين في كنجه المعرضة للهجوم الصاروخي الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    وزارة الدفاع: انزال ضربات صاروخية ومدفعية على مواقع العدو
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٧]
    50 حزبا سياسيا في اذربيجان تناشد المنظمات الدولية والمحلية
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]
    وزارة الدفاع: تدمير مقاتلة سو25 للاحتلال الارميني
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
    تدمير منظومة التحكم "إس – 300" للجيش الارميني
    حكمت حاجييف: مقتل اكثر من 10 مدنيين وجرح حوالي 40 آخرين في كنجه المعرضة للهجوم الصاروخي الارميني