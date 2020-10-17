وزارة الطوارئ: انتشال جثث 13 شخصا وإنقاذ 52 آخرين من تحت الانقاض

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الجيش الارميني قصف مجددا بالصواريخ مدينة كنجه ثاني اكبر مدن في اذربيجان في الساعة الواحدة ليلا، ذلك انتهاكا للهدنة الانسانية. نتيجة هذا القصف الصاروخي على المدينة الواقعة على مسافة بعيدة عن ساحة القتال سقط ضحايا من بين المدنيين.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطوارئ ان قوات الطوارئ اقدمت على عمليات الانقاذ والبحث. انقذ 52 شخصا وانتشلت جثث 13 شخصا من تحت الانقاض.

اعمال البحث والانقاذ مستمرة. ستعلن المعلومات الاضافية.

ترجو وزارة الطوارئ المواطنين ان يتصلوا برقم 112 للوزارة في حالة وقوع اي حادث طارئ.