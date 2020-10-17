"قره باغ - مهد ثقافتنا": مجمع دير كنجاسار

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

يستمر عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لمجمع دير كنجاسار في منطقة كلباجار.

تم بناء المباني الرئيسية لمجمع دير كنجاسار المعروف في الأدبيات العلمية باسم معبد خزيناداغ، في القرن الثالث عشر.

بعد احتلال القوات المسلحة الأرمينية لمقاطعة كلباجار عام 1993 تم تقديم دير كنجاسار للعالم على أنه مجمع دير كنزاسار الأرمني.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.