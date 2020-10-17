التأكيد على عضوية أذربيجان في World Skills International

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

شارك الوفد الأذربيجاني في الاجتماع العام لمنظمة المهارات العالمية (WSI) يومي 13-14 أكتوبر. يعد حضور الاجتماع خطوة أخيرة في إضفاء الطابع الرسمي على عضوية في WSI. عقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة مجلس إدارة WSI والوكالات الإقليمية والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مسئولين من المنظمات الشريكة.

أبلغت الوكالة الحكومية للتعليم المهني أذرتاج أن الاجتماع العام وافق على انضمام أذربيجان إلى WSI بصفتها العضو الخامس والثمانين.

تعزز WSI المهارات المهنية في جميع أنحاء العالم وتعرف باسم الأولمبياد المهني. ومن المقرر إقامة المسابقات القادمة في سبتمبر 2021 في شنغهاي بالصين. ومن المتوقع أن تشارك أذربيجان في هذه المسابقات.