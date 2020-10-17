وزارة الدفاع الوطني التركية: اذربيجان الشقيقة ترد على هذه الدناءة الارمينية
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:١٣]
اسطنبول، 17 اكتوبر، اذرتاج
قامت ارمينيا المنهزمة أمام الجيش الاذربيجاني الباسل في خط الجبهة بالقصف الصاروخي الغاشم والخائن مرة اخرى على الاماكن السكنية في كنجه.
افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزارة الدفاع الوطني التركية في صفحتها الرسمية في تويتر.
قالت الوزارة ان اذربيجان الشقيقة ترد على هذه الدناءة في خط الجبهة.
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