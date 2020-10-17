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    سياسة


    تدمير منظومة التحكم "إس – 300" للجيش الارميني

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤١]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    دمر الجيش الاذربيجاني منظومة التحكم "إس 300" لقوات الاحتلال الارميني، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير ذلك الصاروخ.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16029214501162751844.mp4

    AZERTAG.AZ :تدمير منظومة التحكم "إس – 300" للجيش الارميني
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