50 حزبا سياسيا في اذربيجان تناشد المنظمات الدولية والمحلية

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

توجه الاحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بنداء حول العمل الارهابي الجديد الذي ارتبكته ارمينيا في كنجه في 17 اكتوبر عام 2020 الى منظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الامن الاممي وحركة عدم الانحياز ومنظمة حلف شمال الأطلسي الناتو والجمعية البرلمانية للناتو ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي والجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي والبلدان التي ترأس مجتمعة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، المفوضية السامية المعنية بشئون اللاجئين في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومنظمة اليونسيف وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الإسيسكو ومعهد الديمقراطية الوطني والجمعية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي والمؤتمر الاسلامي العالمي والجمعية البرلمانية ليورونست والمنظمة الدولية للاجئين ومنظمات "هيومان رايتس فوتش" وترانسبرنسي انترناشيونال" و"امنستي انترناشيونال" ومنظمة الصحفيين بلا حدود والاطباء بلا حدود. تقدم وكالة أذرتاج نص النداء:

الى انتباه المجتمع الدولي المحب للسلام والناس الذين لا يقبلون الحرب كوسيلة، يطالبون عدم قتل السكان المدنيين والاطفال والرضع والدول والمنظمات الدولية!

ان تسلح ارمينيا بشكل خطير خلال السنوات الثلاثين الماضية شكل تهديدا خطيرا للامنين الاقليمي والدولي. استهدف هذا التسلح اساسا اذربيجان وكان مرتبطا باحتلال الاراضي الجديدة.

إن القرارات ارقام 822، 853، 874 و884 الصادرة في عام 1993 بشأن النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة الضامن الرئيسي للسلام والامن الدوليين تطالب ارمينيا بسحب قواتها المسلحة من الأراضي الأذربيجانية المحتلة سحبا كاملا ودون أي شروط وقيود مسبقا. تدين هذه القرارات الخطوات العدوانية التي تتخذها أرمينيا ضد أذربيجان وتناشد حماية المدنيين غير الأطراف في النزاع وتؤكد على عدم السماح بتطبيق القوة للاستيلاء على الأراضي. في الوقت ذاته، تشير هذه القرارات الى احترام وحدة أراضي أذربيجان وسلامة حدودها المتعارف عليها دوليا.

لا تلتزم ارمينيا لهذه القرارات منذ 30 عاما مضى، وتمارس سياسة العسكرة وتسعى الى احتلال اراض جديدة من اذربيجان.

قد انتهكت ارمينيا وقف اطلاق النار في ابريل عام 2016 وبدأت عمليات عسكرية وقصفت بالاسلحة الثقيلة البلدات والقرى التي يسكنها المدنيون.

وقد بدأت ارمينيا التي لا تلتزم شروط اتفاق وقف اطلاق النار وتهدف الى احتلال اراض جديدة من اذربيجان عمليات عسكرية واسعة النطاق في 12 يوليو في العام الحالي واضطرت الى التراجع بعد ردعها بشكل مناسب من قبل الجيش الاذربيجاني.

قد بدأ جيش ارمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد اذربيجان في قراباغ الجبلية التي تحتلها. وقصف باحدث الصواريخ المدن الكبيرة لاذربيجان والمنشآت الصناعية المدنية.

كما قامت القوات المسلحة لارمينيا بالقصف الصاروخي على مدينتي كنجه ومينكتشفير والمناطق السكنية في ابشيرون وخيزي وبردعه وبيلقان واغجابدي وزرداب وجورانبوي وكويكول وتارتار ويفلاخ الواقعة على مسافة بعيدة من مناطق القتال خلال فترة ما بين 27 سبتمبر – 17 اكتوبر. ارتكبت جرائم حرب ضد السكان المدنيين.

رغم التوصل الى اتفاق الهدنة الانسانية بوساطة روسيا في 10 اكتوبر قصفت القوات المسلحة لارمينيا من اراضي ارمينيا بصواريخ "إلبروس" البالستية (SCUD) كنجه ثاني اكبر مدن جمهورية اذربيجان في الساعة الثانية ليلا في 11 اكتوبر. في النتيجة قتل 10 مدنيين منهم 5 نساء وجرح 34 آخرين منهم 16 امرأة و6 اطفال. كذلك تم تدمير 3 مبان سكنية بالكامل وألحقت اضرار كبيرة باكثر من 10 مباني سكنية واكثر من 100 منشآت مدنية مختلفة.

قصفت القوات المسلحة لارمينيا من ارض محافظة قوبادلي المحتلة بالصاروخ التكتيكي محافظة اوردوباد في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي في الساعة 10:44 في 15 اكتوبر.

ارتكبت ارمينيا جريمة حرب جديدة رغم الاجتجاجات الدولية وقامت بالقصف الصاروخي العنيف الثالث على مدينة كنجه الواقعة على مسافة بعيدة عن خط الجبهة وثاني اكبر مدن جمهورية اذربيجان في الساعة الواحدة ليلا في 17 اكتوبر عام 2020، مما ادى الى مقتل 13 مدنيا منهم طفلان واصابة اكثر من 45 مدنيا بجروح خطيرة. ألحقت اضرار كبيرة بمنشآت البنى التحتية المدنية الكثيرة ووسائل النقل. يحتمل زيادة حصيلة ضحايا هذه الجريمة من قتلى وجرحى.

ان استهداف السكان المسالمين لمدينة كنجه بالصواريخ البالستية انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحرياته وقواعد القانون الدولي ومبادئه وبما فيها اتفاقيات جنيف عام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية، وقرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة ومقرراته. ان هذه الاعمال الوحشية المرتكبة ضد السكان المسالمين جريمة حرب ويجب تقييمها القانوني على المستوى العالمي.

هكذا اظهرت ارمينيا مرة اخرى انها بلد غير قابل للاصلاح وبلد ارهابي. اثبتت يرفان الرسمية ان لا معنى للتفاوض معها. استهدف العدو السكان المدنيين لكنجه في نومهم.

نحن الاحزاب السياسية الناشطة في اذربيجان ندين بشدة العمل الارهابي الذي ارتكبته ارمينيا ضد السكان المدنيين، نطالب معاقبة هذه الدولة الارهابية ونعلن:

نعرب عن دعمنا الحازم للسياسة التي ينتهجها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الاعلى إلهام علييف في الحرب الوطنية، نعلن ارمينيا والمجتمع الدولي اننا و الشعب الاذربيجاني موحدون حوله كقبضة يد قوية.

ان قتل المدنيين بشكل متعمد من الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئه والقانون الانساني الدولي والهدنة الانسانية الموقعة في موسكو في 10 أكتوبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية. تتحمل القيادة العسكرية السياسية لارمينيا كامل المسئولية عن هذه الجرائم.

يجب وقف الهجمات الغاشمة فورا ضد الناس المدنيين وعدوان ارمينيا العسكري المستمر ويجب الا يتجاهل المجتمع الدولي هذه الاعمال اللاإنسانية لارمينيا ضد الشعب الاذربيجاني.

يجب ان توقف الدول فورا بيع الاسلحة الى ارمينيا، لئلا تشارك في الجرائم الارمينية المرتكبة بحق النساء والاطفال والرضع نتيجة قصف المدن والمحافظات الاذربيجانية.

ان القيادة العسكرية السياسية لارمينيا التي جعلت الارهاب سياسة الدولة تتحمل كل المسئولية عن قرارها لاستهداف السكان المسالمين بالصواريخ. يجب محاكمة المجرمين باستخدام الاليات القانونية الوطنية والدولية.

1. حزب اذربيجان الجديدة – علي أحمدوف

2. حزب تضامن المواطنين - صابر رستمخانلي

3. حزب الوطن الام – فضائل اغامالي

4. حزب الكيان الكبير – فاضل مصطفى

5. حزب الجبهة الشعبية الاذربيجانية الموحدة – قدرت حسنقولييف

6. حزب الاصلاحات الديمقراطية – عاسم مولازاده

7. حزب الوحدة – طاهر كريملي

8. حزب وحدة المواطنين – صابر حاجييف

9. حزب التنوير الديمقراطي الاذربيجاني – إلشان موسايف

10. حزب الجبهة الوطنية – راضي نوراللايف

11. حزب رئال – إلقار محمدوف

12. حزب الأمل الاذربيجاني – اقبال اغازاده

13. حزب حركة النهضة الوطنية – فرج قولييف

14. حزب اذربيجان الديمقراطي – سردار جلال أوغلو

15. حزب الشعب الاذربيجاني – بناه حسين

16. حزب العدالة – إلياس إسماعيلوف

17. حزب الجبهة الشعبية الكلاسيكية – ميرمحمود فتايف

18 حزب الديمقراطيين الاحرار – صلح الدين اكبر

19. حزب الليبراليين الاذربيجاني – عوض تيمورخان

20. حزب الاستقلال الوطني الاذربيجاني ارزوخان عليزاده

21. حزب آيدين – غلام حسين عليبايلي

22. حزب الجمهوريين الاذربيجاني – سوبوت اسدوف

23. حزب الديمقراط الاجتماعي الاذربيجاني – اراز عليزاده

24. حزب الرفاه الاجتماعي الاذربيجاني اصلي كاظموفا

25. حزب اذربيجان الكبيرة – إلشاد موسايف

26. حزب الوحدة الوطنية يونوس اوغوز

27. حزب "آغ" تورال عباسلي

28 حزب "موساواة المعاصر حافظ حاجييف

29. حزب الديمقراطي الليبرالي الاذربيجاني فؤاد علييف

30.حزب يورداش الاذربيجاني مايس سفرلي

31. حزب الحرية احمد اوروجوف

32. حزب التحالف من اجل اذربيجان ابوطالب سمدوف

33. حزب الجمهوريين الاحرار الاذربيجاني كامل سيدوف

34. حزب الشعب الجمهوري بدرالدين قولييف

35. حزب العالم الاذربيجاني الدمقراطي علي صاحب حسينوف

36. حزب الزمن الجديد موسى اغايف

37. حزب المواطن والتنمية علي علييف

38. حزب الديمقراطي الشعبي الاذربيجاني رافق تورابخان

39. الحزب الشيوعي الاذربيجاني حاجي حاجييف ورؤوف قوربانوف

40 حزب المؤتمر الوطني اختيار شيرينوف

41. حزب الشعب المستقل – افلان ابراهيموف

42. حزب الوحدة الوطنية الاذربيجانية الموحدة حاجي بابا عظيموف

43. الحزب الديمقراطي الوطني الاذربيجاني توفان كريموف

44. حزب التكامل الاذربيجاني تيوب علييف

45. حزب الوحدة – خودادات خودييف

46حزب اذربيجان المستقبلة اغاسف شاكر اوغلو

47. حزب الحركة الوطنية الاذربيجانية سامر جعفروف

48. حزب المناضلين الاذربيجانيين اغادور مسليموف

49. حزب قورقود فيرودين كريموف

50. حزب الادراك الديمقراطي الوطي عثمان افندييف.

يجب الذكر ان هذا النداء سيرسل الى كل من 30 منظمة مذكورة آنفا.