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    17.8 مليون طن من حقول "أذري – جيراق – قوناشلي" خلال 9 أشهر

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]

    باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 26.1 مليون طن من النفط بانخفاض قدرها 2.1 في مليون طن خلال أشهر يناير – سبتمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه تم الحصول على 17.8 مليون من النفط من حقل "آذري - جيراق – جونشلي" و2.7 مليون طن من المنتجات النفطية من حقل "شاه دنيز" خلال هذه الفترة، أنتجت سوكار 5.6 مليار متر مكعب من الغاز.

    AZERTAG.AZ :17.8 مليون طن من حقول "أذري – جيراق – قوناشلي" خلال 9 أشهر
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