  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    سفارة أذربيجان في روسيا تقدم مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي

    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤٣]

    موسكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

    قام عضو مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي فيتالي ميلونوف بزيارة غير قانونية للأراضي الأذربيجانية المحتلة، منتهكاً بذلك الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. في هذا الصدد، قدمت سفارة أذربيجان في روسيا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية.

    وبحسب المعلومات الواردة من المكتب الصحفي للسفارة إلى وكالة أذرتاج أن المذكرة تنص على أنه في 16 أكتوبر 2020، التقى فيتالي ميلونوف مع من يسمى برئيس النظام الانفصالي وأصدر عدداً من التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في منطقة قره باغ الجبلية في أذربيجان.

    وتشير المذكرة كذلك إلى أن هذه الأعمال الاستفزازية التي قام بها عضو مجلس الدوما الروسي كانت تهدف إلى تدهور العلاقات الروسية الأذربيجانية وأثارت استياء لدى الشعب الأذربيجاني والعديد من المغتربين المقيمين في روسيا.

    AZERTAG.AZ :سفارة أذربيجان في روسيا تقدم مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]
    اذربيجان وارمينيا تتفقان على الهدنة الانسانية المؤقتة
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٤١]
    الرئيس علييف: جيش أذربيجان المظفر يواصل تنفيذ مهمته الانقاذية
    يجب أن يعرف جميعنا أن المدينة ما بقي منها شيء ولا أثر ولا مبنى سليمة
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف: نحن نعود الى فضولي وسنبني جميع القرى من جديد ونعمرها
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    وزارة الدفاع الاذربيجانية تنشر فيديو تدمير مدرعات العدو (فيديو)
    سفارة أذربيجان في روسيا تقدم مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي