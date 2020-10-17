سفارة أذربيجان في روسيا تقدم مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية الاتحاد الروسي

موسكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

قام عضو مجلس الدوما التابع للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي فيتالي ميلونوف بزيارة غير قانونية للأراضي الأذربيجانية المحتلة، منتهكاً بذلك الحدود المعترف بها دولياً لجمهورية أذربيجان. في هذا الصدد، قدمت سفارة أذربيجان في روسيا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية.

وبحسب المعلومات الواردة من المكتب الصحفي للسفارة إلى وكالة أذرتاج أن المذكرة تنص على أنه في 16 أكتوبر 2020، التقى فيتالي ميلونوف مع من يسمى برئيس النظام الانفصالي وأصدر عدداً من التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في منطقة قره باغ الجبلية في أذربيجان.

وتشير المذكرة كذلك إلى أن هذه الأعمال الاستفزازية التي قام بها عضو مجلس الدوما الروسي كانت تهدف إلى تدهور العلاقات الروسية الأذربيجانية وأثارت استياء لدى الشعب الأذربيجاني والعديد من المغتربين المقيمين في روسيا.