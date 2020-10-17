النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: الاستهداف المتعمد للمدنيين جريمة ضد الإنسانية

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

شاركت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهريبان علييفا في صفحتها الرسمية على إنستغرام ، حول الهجوم الصاروخي الذي شنته أرمينيا على كنجه. جاء في التدوينة:

" يا ترى، كم يجب ان تكون بعيدا من الإنسانية وأن تكون مفترساً لتصدر الأوامر بتوجيه ضربات صاروخية ليلاً، بينما السكان نائمون على مناطق سكنية في المدينة والتي لا توجد فيها أي بنية تحتية عسكرية ؟"

إن الهجوم الغادر على كنجه الليلة ليس فقط مؤشرا على الطبيعة الفاشية للحكومة الأرمنية وانعدام مبادئها، بل هو أيضا دليل على عجز المعتدي المنهزم أمام الجيش الأذربيجاني.

إن الاستهداف المتعمد للمدنيين جريمة ضد الإنسانية. وتجاهل هذه الجريمة يعني أن تصبح مشاركاً فيها!

اعرب عن خالص التعازي لأسر وذوي الشهداء في هذه المأساة وأتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل.

حفظ الله القدير شعبنا ووطننا الأم ورئيسنا! قره باغ هي أذربيجان! "