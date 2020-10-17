اذربيجان وارمينيا تتفقان على الهدنة الانسانية المؤقتة
AzerTAg.az
١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
اتفقت اذربيجان وارمينيا على وقف اطلاق النار مؤقتا للاغراض الانسانية ابتداء من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي في 18 اكتوبر.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان هذا القرار اتخذ بناء على تصريحات ادلى بها رؤساء الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وروسيا التي ترأس مجتمعة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي في 1 اكتوبر عام 2020، وتصريحات ادلى بها الرؤساء المشاركون في مجموعة منسك في 5 اكتوبر، ووفقا لبيان موسكو الموقع في 10 اكتوبر عام 2020.
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