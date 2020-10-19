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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:٢٠]

    باكو، 19 أكتوبر، اذرتاج

    أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل

    وهي: سلطانلي، اميروارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيخانلي وقوملاق وحاجيلي وكويارتشين ويسلي ونياز

    قوللار وكيتشال محمدلي وشاهوللي وحاجي اسماعيللي واسحاقلي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل
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