الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:٢٠]
باكو، 19 أكتوبر، اذرتاج
أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل
وهي: سلطانلي، اميروارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيخانلي وقوملاق وحاجيلي وكويارتشين ويسلي ونياز
قوللار وكيتشال محمدلي وشاهوللي وحاجي اسماعيللي واسحاقلي.
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