باكو، 19 أكتوبر، اذرتاج أعلن الرئيس إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي في تويتر عن تحرير الجيش الأذربيجاني الباسل 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل وهي: سلطانلي، اميروارلي وماشانلي وحسنلي وعلي كيخانلي وقوملاق وحاجيلي وكويارتشين ويسلي ونياز قوللار وكيتشال محمدلي وشاهوللي وحاجي اسماعيللي واسحاقلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل

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