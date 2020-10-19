باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 أكتوبر تشرين الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0219 أورو EUR 1 1.9899 دولار أسترالي AUD 1 1.2045 روبل بلاروس BYN 1 0.6607 ريال برازيلي BRL 1 0.3011 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1028 كرون دنماركي DKK 1 0.2674 لاري جورجي GEL 1 0.5288 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2194 دولار كندا CAD 1 1.2889 دينار الكويت KWD 1 5.5544 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4099 بيسو المكسيك MXN 1 0.0805 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.1001 كرون النرويج NOK 1 0.1813 زلوتي بولندا PLN 1 0.4378 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0218 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3993 دولار سنغافورة SGD 1 1.252 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1645 دولار تايوان TWD 1 0.0591 ليرة تركيا TRY 1 0.2148 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0599 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.124 كرون التشيك CZK 1 0.073 يوان الصين CNY 1 0.2537 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1973 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5031 كرون السويد SEK 1 0.1921 فرنك سويسرا CHF 1 1.8558 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1488 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.6124 بيسو تشيلي CLP 100 0.2136 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0164 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0115 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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