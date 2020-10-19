  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١١:٠٦]

    باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 أكتوبر تشرين الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0219

    أورو

    EUR

    1

    1.9899

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2045

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6607

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3011

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1028

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2674

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5288

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2194

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.2889

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5544

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4099

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0805

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.1001

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1813

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4378

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0213

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0218

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.3993

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.252

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4532

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1645

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0591

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2148

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0599

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.124

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.073

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2537

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.1973

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5031

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1921

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8558

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1488

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1125

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.6124

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2136

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0164

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0115

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٣٧]
    أذربيجان تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة في الإنترنت عريض النطاق من أجل التنمية المستدامة
    ١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
    نوكيا وأذرسل تيليكوم تتعاقدان لتركيب محطات 4G في أكثر من 1400 نقطة في أنحاء أذربيجان
    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    زيادة قيمة خدمات المعلومات والاتصالات نحو 1.4 في المائة خلال العام الجاري
    ١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم