  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]

    باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شينتوب والوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [٠٩:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية جديدة من وطأة الاحتلال الارميني في محافظة جبرايل
    ١٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٨]
    الرئيس إلهام علييف: جيش أذربيجان يرفع علم الدولة على جسر خدافرين القديم
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:١٥‎]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا: الاستهداف المتعمد للمدنيين جريمة ضد الإنسانية
    ١٧.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب – نص – اضافة
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق