الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير والوفد المرافق
AzerTAg.az
١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شينتوب والوفد المرافق له.
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