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    1168 إصابة و7 وفاة من كورونا في جورجيا

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]

    بيليسي، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1168 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 18 ألفا و663 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 143 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 8338 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :1168 إصابة و7 وفاة من كورونا في جورجيا
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    1168 إصابة و7 وفاة من كورونا في جورجيا