تسجيل 23 ألفا و415 عقد زواج خلال 8 أشهر

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري 23 ألفا و415 عقد زواج و9 آلاف و644 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.5 عقود زواج و1.4 طلاق.

وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 1086 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 423 شخص إلى البلد.