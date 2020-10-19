رئيس وزراء باكستان يعرب عن دعمه لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان عن دعمه لأذربيجان في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء كتب في تغريدة له على تويتر: "أتقدم بخالص تهنئتي لرئيس أذربيجان وللشعب الأذربيجاني الشقيق بمناسبة عيد الاستقلال. نعرب عن احترامنا للقوات المسلحة الأذربيجانية التي تدافع بشجاعة عن وحدة أراضي بلادها. تدعم باكستان لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ الجبلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".