  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس وزراء باكستان يعرب عن دعمه لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ

    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان عن دعمه لأذربيجان في تغريدة له على صفحته الرسمية في تويتر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الوزراء كتب في تغريدة له على تويتر: "أتقدم بخالص تهنئتي لرئيس أذربيجان وللشعب الأذربيجاني الشقيق بمناسبة عيد الاستقلال. نعرب عن احترامنا للقوات المسلحة الأذربيجانية التي تدافع بشجاعة عن وحدة أراضي بلادها. تدعم باكستان لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ الجبلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

     

    AZERTAG.AZ :رئيس وزراء باكستان يعرب عن دعمه لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    وزارة الخارجية تعلق على الدعوات الإرهابية الموجهة ضد الدبلوماسيين الأذربيجانيين من قبل المستخدمين الأرمن في الشبكات الاجتماعية
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]
    مساعد الرئيس: أطلقت أرمينيا على خمس محافظات في أذربيجان 229 قذيفة في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الإنساني
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:١١]
    الرئيس الأذربيجاني: أرمينيا الراغبة في توسيع رقعة النزاع تسير في طريق الخطأ
    ١٩.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والاستوني
    رئيس وزراء باكستان يعرب عن دعمه لأذربيجان في حل نزاع قاراباغ