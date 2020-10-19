مصطفى شنتوب: تركيا عازمة على دعم أذربيجان في نضالها العادل حتى النهاية

باكو، 19 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تركيا واقفة دائما إلى جانب أذربيجان في تسوية النزاع بين أرمنيا وأذربيجان قاراباغ الجبلية (ناغورني كاراباخ) وستواصل دعمها الأخوي. قاراباغ الجبلية هي أراضي أذربيجان وهي جزء من أذربيجان. إن دولة تركيا عازمة على دعم أذربيجان في نضالها العادل حتى النهاية. لقد قلنا هذا في كل مرة وفي كل مكان ونكرره في باكو.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شينتوب في مقابلة مع الصحفيين.

وسأل رئيس البرلمان التركي الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء الاذربيجانيين الذين لقوا حتفهم في النضال من أجل تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة ومن جملتهم للمدنيين الذين قتلوا نتيجة القصف الارمني وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.